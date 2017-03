Guatemala: Incendiu intr-un camin de minori, 19 morti

"Exista 19 persoane decedate", in acest centru, denumit Seguro Virgen de la Asuncion si situat in estul capitalei Guatemala, a declarat purtatorul de cuvant al pompierilor voluntari, Mario Cruz.Incendiu, ale carui cauze nu sunt cunoscute, s-a soldat de asemenea si cu 25 de raniti.Potrivit primelor informatii, marti seara, minorii din camin au manifestat pentru a denunta alimentatia precara si abuzurile fizice ale caror victime acuzau ca erau in aceasta institutie. Miercuri dimineata, acestia au protestat din nou, inainte de declansarea incendiului.Caminul a fost vizat in trecut de mai multe scandaluri, in special legate de rele tratamente aplicate minorilor si numeroase incercari de a fugi.