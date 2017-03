Candidatul Guvernului polonez la presedintia Consiliului European nu a fost invitat la summitul UE de joi

Candidatul Guvernului polonez la presedintia Consiliului European, Jacek Saryusz-Wolski, nu a fost invitat pentru a lua parte la summitul UE de joi, a anuntat miercuri presedintia malteza a blocului comunitar, citata de Reuters."Premierul nostru a informat Guvernul polonez ca Saryusz-Wolski nu va fi invitat la summit", a declarat un purtator de cuvant al presedintiei malteze."Motivul este ca este nevoie de decizia in unanimitate a tuturor sefilor de stat pentru a invita pe cineva din afara", a precizat purtatorul de cuvant, adaugand ca unii lideri s-au opus propunerii.Actualul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, candideaza pentru un al doilea mandat si are sustinerea a aproape toate guvernele din UE, cu exceptia Poloniei, tara sa de origine, condusa de rivalii sai politici.Intr-o incercare de a bloca numirea lui Tusk pentru un nou mandat de doi ani si jumatate la presedintia Consiliului Europei, Guvernul polonez a propus inlocuirea sa cu Saryusz-Wolski, un europarlamentar care nu a avut niciodata o functie importanta in Guvern.Varsovia a insistat ca Saryusz-Wolski sa fie invitat la summit, pentru a-si prezenta programul liderilor UE.