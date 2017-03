Un general american de rang inalt acuza Rusia ca a amplasat in secret rachete care incalca un acord din 1987: O amenintare la adresa NATO in Europa

Este vorba despre prima acuzatie publica a armatei americane dupa aparitia informatiilor, luna trecuta, ca Rusia a amplasat in secret racheta de croaziera SSC-8 cu lansare de la sol pe care Moscova a dezvoltat-o si testat-o timp de cativa ani, in ciuda faptului ca America afirma ca incalca prevederi din tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune INF, semnat in 1987."Sistemul in sine prezinta un risc pentru majoritatea facilitatilor noastre din Europa si consideram ca rusii au amplasat-o deliberat, pentru a reprezenta o amenintare la adresa NATO si a facilitatilor NATO in aria sa de responsabilitate", a spus Selva, in cadrul unei audieri a unei comisii din Camera Reprezentantilor. Silva nu a precizat daca rachete poarta si ogive nucleare.Selva a mentionat insa ca SUA a discutat despre aceasta problema cu Rusia, dar nu a explicat ce optiuni sunt avute in vedere daca discutiile nu ajung la niciun rezultat.Intr-un interviu acordat luna trecuta, presedintele Donald Trump a sustinut ca va ridica problema amplasarilor rusesti de arme de acest tip cu presedintele Vladimir Putin "daca si cand ne vom intalni".In 2014, SUA au lansat acuzatii similare. Departamentul de Stat a concluzionat atunci ca Rusia isi incalca obligatiile prevazute de acordul INF.Moscova a negat ca a incalcat acest acord, care a contribuit la incheierea Razboiului Rece.