Apple sustine ca a rezolvat majoritatea vulnerabilitatilor invocate de WikiLeaks si care ar fi fost folosite de CIA

"O prima analiza indica faptul ca majoritatea problemelor ridicate au fost deja rezolvate in ultima versiune a iOS", afirma Apple, intr-un mail.WikiLeaks a publicat marti aproape 9.000 de documente prezentate ca provenind de la CIA si care arata ca aparatele smartphones si televizioarele conectate la internet pot fi folosite pentru a spiona utilizatorii lor."Vom lucra pentru a rezolva rapid orice vulnerabilitate identificata", adauga Apple, care a cerut din nou utilizatorilor sa-si updateze de cate ori apare o noutate versiunea iOS.Aceasta repara in general problemele de securitate din versiunea anterioara, precizeaza grupul.Samsung a precizat ca examineaza "urgent" continutul dezvaluirilor Wikileaks."Protejarea vietii private a clientilor nostri si securitatea aparatelor noastre sunt o prioritate", a afirmat grupul sud-coreean.Potrivit Wikileaks, aceste documente arata ca agentia americana de informatii a elaborat peste o mie de malaware, virusuri, troieni si alte softuri pentru a infiltra si a prelua controlul asupra aparatelor electronice.Aceste programe au vizat aparatele iPhone, sistemele care functioneaza sub Android (Google) - si care ar fi folosit in continuare de Donald Trump -, Microsoft sau televizoarele Samsung, pentru a le transforma in aparate de spionaj impotriva utilizatorilor lor, acuza WikiLeaks.Piratand aparatele smartphones, CIA reusea astfel sa ocoleasca protectia prin criptare a unor aplicatii reputate precum WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo sau Confide, captand comunicatiile inainte ca ele sa fie criptate.