Donald Trump isi declara "imensul respect" pentru femei

"Am un imens respect pentru femei si pentru numeroasele functii pe care ele le ocupa, care sunt esentiale pentru structura societatii si economiei noastre", a scris Donald Trump pe contul sau de Twitter."Cu ocazia Zilei internationale a femeii, tin sa onorez rolul important al femeilor aici in America si in intreaga lume", a adaugat Trump.Donald Trump a fost in centrul unui scandal in toamna anului trecut, in timpul campaniei electorale, dupa aparitia in spatiul public a unei inregistrari cu el din anul 2005, in care viitorul presedinte afirma ca a pipait multe femei fara sa le ceara acordul deoarece, fiind celebru, acestea i-au permis, si a povestit inclusiv despre o relatie cu o femeie casatorita.Intr-o a doua inregistrare, aparuta cateva zile mai tarziu, candidatul republican la Casa Alba vorbea vulgar despre femei si despre fiica sa Ivanka. Inregistrarea data din anul 2006, cand Donald Trump a fost intervievat de Howard Stern si a vorbit vulgar despre femei si despre corpul acestora, inclusiv despre fiica sa, Ivanka Trump. "It's okay to call my daughter a " (in traducere: "Este ok sa o numesc pe fiica mea o bucata de fund"), a afirmat Donald Trump. Inregistrarea a fost data publicitatii de CNN.