VIDEO Fiul lui Kim Jong Nam apare intr-o inregistrare video pe internet, in prima declaratie a familiei dupa crima

Kim Han Sol spune, in clipul video, in limba engleza: "Ma numesc Kim Han Sol, din Coreea de Nord, membru al familiei Kim. Tatal meu a fost ucis in urma cu cateva zile. Sunt acum impreuna cu mama si cu sora mea. Suntem foarte recunoscatori", dupa care sunetul se intrerupe, desi tanarul continua sa vorbeasca.Dupa cateva secunde, cand sunetul din clipul video se aude din nou, Kim Han Sol mai spune: "Speram ca totul sa fie bine in curand".Un purtator de cuvant al Agentiei sud-coreene de Informatii a confirmat pentru AFP ca barbatul care apare in inregistrare este Kim Han Sol, fiul lui Kim Jong Nam.Kim Jong Nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost ucis cu o substanta toxica foarte puternica - agent neurotoxic VX - utilizata ca arma chimica, pe 13 februarie, pe aeroportul din Kuala Lumpur, capitala Malaeziei.Kim Jong Nam, care nu era apropiat de Kim Jong Un si nu mai locuia in Coreea de Nord de cativa ani, a fost otravit pe aeroport. El a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat.Uciderea fratelui vitreg al liderului coreean Kim Jong Un ar fi fost organizata de ministerele de Externe si pentru Securitatea statului de la Phenian, potrivit unor parlamentari sud-coreeni ce au fost informati despre situatie de Serviciul de informatii al Seulului.