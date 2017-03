Alegeri prezidentiale in Franta: Emmanuel Macron primeste sustinerea unui "greu" al Partidului Socialist

"Candidatul care se apropie cel mai mult de convingerile mele socialiste, reformiste, europene, realiste este Emmanuel Macron", a declarat Delanoe, la postul de radio France Inter.Sustinandu-l pe fostul ministru de stanga in varsta de 39 de ani, Delanoe (primar al Parisului in perioada 2001-2014) a explicat ca doreste sa dea "maximum de forta in primul tur candidatului care o poate invinge pe (Marine) Le Pen", lidera extremei drepte, care este data calificata in turul doi de scrutin de toate sondajele."Poate ca in doua luni ideologia si metodele extremei dreapta vor conduce Franta, asta ma bantuie", a subliniat el, cu sapte saptamani inainte de primul tur al alegerilor, in 23 aprilie.Aceasta decizie este o infrangere pentru Benoit Hamon, care se confrunta cu serioase dificultati in ciuda victoriei de la primare. Aripa de dreapta a partidului il acuza ca reprezinta o "stanga radicalizata", in timp ce candidatul stangii radicale Jean-Luc Melenchon il taloneaza din umbra cu 10% din intentiile de vot.