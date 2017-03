Un cetatean olandez a murit si doi sunt dati disparuti dupa avalansa din Alpii francezi

Autoritatile anuntasera initial, marti, ca ar exista cativa schiori prinsi sub zapada, dupa care comunicasera ca nimeni nu si-a pierdut viata in avalansa."Cativa skiori au fost afectati si au primit ingrijiri la personalul statiunii. Echipajele de urgenta au fost trimsie imediat. Au fost facute operatiuni de cautare, nu sunt victime de raportat", anuntasera marti autoritatile din statiune.Pe 13 februarie, o alta avalansa a ucis patru persoane in statiunea franceza.