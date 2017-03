Euractiv.com: Masinaria stirilor false incepe sa devine eficienta la Bruxelles

Stirile false sunt stiri vechi in Bruxelles, scrie Euractiv.com Scurgerile tactice de informatii in fata propunerilor legislative sunt o arma bine pusa in functiune pentru a exercita presiune politica pe oponentii interni in Comisie.In cazul summiturilor Consiliului European, masinaria stirilor false incepe sa devina eficienta.Liderii europeni dispar cateva ore in spatele usilor inchise, lasand jurnalistii in intregime dependenti de oficialii nationali, ai Consiliului sau ai Comisiei pentru a obtine o descriere continua a dezbaterilor.Jurnalistii sunt nevoiti sa scrie sau sa difuzeze ceva, in timpul in care asteapta sa afle informatii despre intelegeri.De multe ori, informatia data presei este demna de incredere, dar nu mereu. Singura modalitate de a verifica informatia este de a intreba un numar ridicat de oficiali din diferite state membre.O aplicatie software dezvoltata la Cluj care analizeaza nivelul de incredere in stiri, TrustServista e dezvoltata de Zetta Cloud si e, spune fondatorul Emil Stetco, singura platforma software din lume care poate determina originea si nivelul de incredere al stirilor online. A fost finantata prin-un grant Google si lansata in versiunea de test la inceputul acestui an.