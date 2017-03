Trump il acuza in mod fals pe Obama de eliberarea unor detinuti in mandatul lui Bush

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017

"122 de detinuti rai, eliberati de administratia Obama de la Gitmo, s-au intors pe campul de lupta. Doar alta decizie teribila!", a scris Trump.In realitate, 113 dintre cei 122 de fosti detinuti de la Guantanamo, despre care servicii americane de informatii au confirmat ca s-au "reangajat" in confruntari, au fost eliberati de predecesorul democratului Obama, republicanul George W. Bush, care a inceput sa trimita in ianuarie 2002 presupusi combatanti talibani si din cadrul Al-Qaida in baza navala din Cuba.Potrivit unor date facute publice de Biroul directorului serviciilor nationale de informatii (ODNI), pana la sfarsitul lui iulie 2016, 532 de detinuti au fost eliberati sau transferati in custodia altor guverne, in mandatul lui Bush, iar alti 161 in mandatele lui Obama.Dintre cei confirmati ca "recidivisti", doar noua au fost eliberati de Obama.Pentagonul a anuntat luni ca Yasir al-Silmi, care a fost incarcerat la Guantanamo din 2002 si pana in 2009, a fost ucis saptamana trecuta in Yemen, intr-un atac aerian american vizand o tinta Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQPA)BBC a scris luna trecuta ca Abu Zakariya al-Britani, un britanic convertit la islam, incarcerat la Guantanamo timp de aproximativ doi ani, incepand din 2002, a murit intr-un atac sinucigas comis in numele gruparii jihadiste Statul Islamic impotriva fortelor irakiene in apropiere de Mosul.