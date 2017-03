Ungaria: Parlamentul aproba retinerea sistematica a tuturor migrantilor care intra in tara

Noua lege, adoptata cu 138 voturi pentru, 6 impotriva si 22 de abtineri, prevede plasarea migrantilor in "zone de tranzit" la granitele sarba si croata, unde vot fi detinuti in asteptarea deciziei definitive privind cererea lor de azil.Aceasta masura se va aplica atat noilor veniti cati si solicitantilor de azil deja gazduiti in tara - 586 in februarie.Ungaria renuntase in 2013 de retinerea sistematica a migrantilor la presiunea UE, a HCR si a Curtii Europene pentru drepturile Omului.Orban, un lider populist si care nu a ezitat sa-si provoace partenerii europeni, a recunoscut in ianuarie ca reintroducerea unei astfel de masuri, contrara dreptului european, este "deschis impotriva UE".In 2016, 29.432 de migranti au depus o cerere de azil in Ungaria, inainte ca marea lor majoritate sa-si continue drumul spre vestul Europei. Doar 425 au obtinut azil in Ungaria.De la 1 ianuarie 2017, in Ungaria au ajuns 345 de migranti, potrivit ministerului de Interne.