Wikileaks a trimis primul fisier privind misteriosul "Seif 7", dar cheia decriptarii lui va fi publicata marti dupa-amiaza / Indiciul din fondul negru al ultimului tweet

ENCRYPTED RELEASE

Use a 'torrent' downloader on: https://t.co/gpBxJAoYD5

And '7z' to decrypt.

Passphrase will be made public at Tue 9am ET. pic.twitter.com/MxZQtoaCMK — WikiLeaks (@wikileaks) March 7, 2017

Fisierul, o arhiva, nu va putea fi citit pana la 16.00 (ora Romaniei), cand va fi facuta publica si parola.Incepand cu 4 februarie, in fiecare zi, Wikileaks a transmis o serie de intrebari criptice pe Twitter, vorbind despre un misterios “Vault 7” (Seiful 7). Intrebarile sunt puse sub forma Cine, Ce, Cand, Unde, De ce si Cum (nu in aceasta ordine), si vin cu cate o imagine-indiciu.Tweet-ul de marti pare ca prezinta mesajul “VAULT 7 - YEAR ZERO” pe un fond negru, care s-a dovedit insa a fi o imagine intunecata, scrie Heavy.com Aceasta imagine prezinta opera de arta “Lingua” a lui Jim Sanborn, amplasata in Walter E. Washington Convention Center.Sunt doua astfel de columne in locul citat, ele rememorand intruniri istorice ce au avut loc intre 1.400 I.Hr. si secolul 19.Interesant este ca Sanborn a creat o opera similara, situata in curtea sediului CIA, al carei inteles nu a putu fi descifrat pana acum.