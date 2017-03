Presedintele Klaus Iohannis participa la sedinta de bilant a Ministerului Public

Sedinta de bilant pe anul 2016 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este programata sa inceapa la ora 11,00, in Sala Amfiteatru a Institutului National de Statistica.Bilantul Ministerului Public vine dupa ce, in 23 februarie, a avut loc bilantul DNA, iar in 16 februarie a fost prezentat raportul de activitate pe 2016 al DIICOT, la aceste sedinte participand si seful statului.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, in 3 martie, ca in cel mult o luna si jumatate va prezenta Guvernului un proiect de lege care apoi va fi trimis spre dezbatere in Parlament, pentru punerea in acord a legislatiei penale cu deciziile Curtii Constitutionale."Ca orizont de timp, chiar ieri (2 martie, n.r.) vorbeam cu colegii mei de la Ministerul Justitiei, intentionam ca in maxim o luna, o luna si jumatate, sa prezentam Guvernului un draft, un proiect de lege care sa fie insusit de catre Guvern si sa fie trimis Parlamentului spre dezbatere. Cu alte cuvinte, exista obligatie pe de o parte si dezbatere parlamentara, pe de alta parte, excluzand ideea Ordonantei de Urgenta", a declarat, ministrul Justitiei, intr-un interviu pentru Radio Iasi.El a spus ca modificarea legislatiei penale este "opera legiuitorului" si ca punerea de acord a legislatiei "apare ca o necesitate obiectiva, adica nu mai este o problema de apreciere".Intrebat daca va mai exista un prag in privinta abuzului in serviciu, precum cel de 200.000 de lei existent in OUG 13, ministrul Tudorel Toader a raspuns: "Decizia Curtii Constitutionale are un dispozitiv si multe considerente. Ce spune dispozitivul deciziei? Ca un functionar public va raspunde pentru neglijenta in serviciu atunci cand i se va reprosa neindeplinirea unei obligatii de serviciu, dar obligatie de rang legal, adica prevazuta intr-o lege organica ordinara, Ordonanta de Urgenta sau Ordonanta simpla sau cand i se va imputa neindeplinirea respectivei obligatii. (¬) Legiuitorul trebuie sa stabileasca un prag minim, sub care raspunderea e disciplinara, peste care raspunderea poate fi de natura penala".Cat priveste necesitatea modificarii codurilor pe argumentul aglomeratiei din penitenciare, ministrul Justitiei a spus ca "politica penala are un caracter preventiv¬ si ca ¬daca ne uitam in istoria dreptului penal romanesc au fost relativ multe acte de clementa¬.La randul sau, presedintele Klaus Iohannis, declara, in 23 februarie, la bilantul DNA, ca legislatia din domeniul luptei anticoruptie trebuie amendata doar in urma unor ample dezbateri publice si numai dupa consultarea institutiilor din domeniu.¬Ordonanta nr. 13, nefericita Ordonanta 13 din 2017, a fost abrogata, masurile amenintatoare la adresa luptei anticoruptie au fost retrase si sabia lui Damocles pare a fi fost, pentru moment, indepartata. Avem o legislatie adesea deficitara, care genereaza probleme de interpretare. In mod incontestabil, ea trebuie amendata, dar masuri precum cele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala sau legi de gratiere colectiva au nevoie de o dezbatere ampla in spatiul public, de transparenta si responsabilitate in procesul de luare a deciziilor. Sunt aspecte de neignorat in Romania anului 2017¬, a declarat Klaus Iohannis.