UE a creat un prim cartier general militar, care va deveni operational in scurt timp

Cei 28 au decis sa creeze "in termen scurt o capacitate militara de planificare si de conducere in cadrul statului major al UE de la Bruxelles, care va fi insarcinata, la nivel strategic, cu planificarea si conducerea operationala a misiunilor militare cu mandat ne-executiv", respectiv misiunile care nu sunt de lupta, potrivit textului adoptat.Aceasta unitate va conduce de la Bruxelles trei misiuni de formare a UE (circa 600 de soldati), desfasurate in prezent in Mali, Somalia si republica Centrafricana, sub umbrela sefului de stat major european, generalul finlandez Esa Pulkkinen."Acesta este embrionul unei mai mari responsabilitati a UE pentru a-si asigura propria sa aparare", a subliniat ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis.In fata instabilitatii in crestere in regiunile care o inconjoara si a noului presedinte american Donald Trump, care cere europenilor sa cheltuiasca mai multi bani pentru armate, UE incearca sa intareasca cooperarea dintre statele membre in materie de aparare. In acest fel, Bruxellesul incearca si sa sustina mai bine industriile europene de aparare.Cele trei misiuni militare executive ale UE (impotriva calauzelor din Mediterana, a piratilor din Cornul Africii si cea din Bosnia-Hertegovina) vor continua sa fie conduse plecand de la cartierele generale din statele membre.