Comisia Europeana da unda verde constructiei a doua noi reactoare la centrala nucleara din Paks, Ungaria, cu finantare ruseasca

Aceasta investitie de 12,5 miliarde de euro, finantata in proportie de 80% de un credit rusesc, este considerata "un ajutor de stat" dar guvernul ungar "si-a asumat angajamente substantiale" pentru a "limita potentialele distorsiuni ale concurentei", explica executivul european, intr-un comunicat.Comisia Europeana a lansat la finele lui 2015 o ancheta aprofundata pentru a vedea daca acest proiect, atribuit fara licitatie si contestat de opozitie, este viabil din punct de vedere economic si in conformitate cu regulile europene in materie de concurenta.Kremlinul a calificat recent aceasta ancheta drept "tracasari inutile".La inceputul lui februarie, presedintele rus Vladimir Putin, in vizita al Budapesta, s-a declarat pregatit sa finanteze in proportie de "100%" constructia celor doua reactoare.Lucrarile ar urma sa inceapa in 2018 si primul reactor sa intre in functiune in 2023.Cele doua reactoare sunt destinate inlocuirii celor patru reactoare in functiune in prezent la Paks. Acestea au fost construite in anii 1980 si asigura jumatate din productia de electricitate a Ungariei.