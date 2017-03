Francois Hollande: Rusia foloseste toate mijloacele pentru a influenta opinia publica, uneori folosind procedeele URSS, si pretinzand ca apara crestinatatea de islam

"Rusia foloseste toate mijloacele pentru a influenta opinia publica", a declarat seful de stat, care a aratat ca daca "nu mai este aceeasi ideologie care in epoca URSS, (...) sunt uneori aceleasi procedee, in plus este tehnologia".In opinia lui Hollande, este vorba de o "strategie de influentare, de retele, cu teze foarte conservatoare in planul moravurilor" dar "de asemenea cu pretentia de a apara crestinatatea in raport cu islamul"."Sa nu exageram nimic dar sa fim vigilenti", a spus, in acest interviu acordat pentru Le Monde, Suddeutsche Zeitung, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian si Gazeta Wyborcza, inaintea mini-summitului european care reuneste luni la Versailles liderii german, francez, spaniol si italian Miercuri, seful statului francez a ordonat "mobilizarea" "tuturor mijloacelor necesare ale statului" pentru a faca fata unor atacuri cibernetice in perioada campaniei pentru alegerile prezidentiale din Franta."Ce cauta Rusia?", s-a intrebat Francois Hollande, inainte de a raspunde: "sa influenteze spatiul care a fost altadata al sau, in fosta Uniune Sovietica", precum Ucraina."Vrea sa participe la incheierea conflictelor in lume, in avantajul sau", cum este cazul Sirie, sa se "afirme ca o putere" si "sa ne testeze rezistenta", a adaugat el.Hollande a cerut de asemenea "demascarea operatiunilor ideologice" pentru a "spune foarte clar cine e cu cine, cine este finantat de cine" si "pentru ce miscarile de extrema dreapta sunt mai mult sau mai putin legate de Rusia".Kremlinul, deja acuzat ca a lucrat in favoarea alegerii lui Donald Trump piratand computerele Partidului Democrat, este de asemenea suspectat de numerosi experti francezi ca vrea sa influenteze rezultatele campaniei prezidentiale din Franta prin intermediul unor atacuri cibernetice sofisticate si prin campanii de dezinformare.Negate ferm de Moscova, suspiciunile din Franta sunt insa impartasite in Europa de tari unde sunt de asemenea asteptate alegeri parlamentare in acest an, cum este cazul Olandei, in martie, si al Germaniei, in septembrie.