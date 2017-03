Mini-summit european la Versaiiles / Germania, Franta, Italia si Spania exploreaza ideea unei Europe cu mai multe viteze

Presedintele Francois Hollande, cancelarul Angela Merkel si premierii italian Paolo Gentiloni si spaniol Mariano Rajoy se vor intalni in cursul serii la castelul Versailles, in apropiere de Paris, pentru a analiza modalitatile de a crea o Europa mai eficienta si mai concreta in ochii cetatenilor."Ideea este de a da un elan politic in patru" inaintea summitului care va aniversa 60 de ani de la Tratatul de la Roma, si care ar trebui sa marcheze o noua etapa a constructiei europene, in 25 martie, in capitala italiana, a spus o sursa diplomatica franceza.Printre cele cinci scenarii de reforma a Europei schitate de presedintele Comisiei Jean-Claude Juncker, de la simpla piata unica pana la o integrare intarita, Paris si Berlin pare ca au facut deja alegerea - Europa cu mai multe viteze.Pentru a surmonta reticentele, in special in randul noilor veniti din Est, tarile care pledeaza pentru o Europa cu mai multe viteze ar putea astfel sa avanseze in grupuri mici pe anumite dosare prioritare precum cresterea, chestiunile sociale, protectia granitelor sau apararea."Va fi o Uniune Europeana cu viteze diferite, nu pot participa toti de fiecare data la toate etapele de integrare", a spus cancelarul Angela Merkel in 3 februarie, la Malta.Parisul si Berlinul considera ca este urgenta nevoia de actiune pentru a relansa o Europa care s-a confruntat cu o serie de seisme, de al criza euro la cea a refugiatilor, peste care s-a suprapus decizia britanicilor de a parasi blocul comunitar.Italia, care lucreaza la o foaie de parcurs pentru viitorul summit de la Roma, si tarile din Benelux s-au raliat si ele la ideea unei integrari cu mai multe viteze. Toata lumea este de asemenea ingrijorata de ascensiunea partidelor antieuropene, care castiga teren cu fiecare alegere.Europa cu mai multe viteze, constituita din "nuclee dure" sau "cercuri concentrice", nu este noua. De altfel, ea s-a si concretizat in cateva proiecte, de la spatiul Schengen la Zona euro.Pentru a crea tensiuni si mai mari in randul statelor membre, in special cele din Est, care se tem ca vor ramane la trena proiectului european, liderii celor patru tari nu vor face niciun anunt concret dupa reuniunea de luni, urmata de un dineu de lucru.