Curtea Internationala de Justitie incepe audierile privind plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei

Ucraina a sesizat Curtea Internationala de Justitie in luna ianuarie, acuzand Moscova de incalcarea conventiilor ONU privind lupta impotriva terorismului si antidiscriminare prin sustinerea oferita gruparilor separatiste din Crimeea si din estul Ucrainei, unde luptele s-au soldat in ultimii trei ani cu circa 10.000 de morti.Rusia a negat in repetate randuri ca ar fi trimis trupe sau echipamentele militare in estul Ucrainei si, potrivit asteptarilor, va respinge jurisdictia instantei.Tensiunile au escaladat dupa ce un grup de politicieni ucraineni si veterani militari a impus, luna trecuta, o blocada feroviara a transporturilor din zonele controlate de separatisti, vizandu-le inclusiv pe cele de carbune. Acest lucru a provocat dificultati economice pentru ambele parti.Potrivit plangerii depuse in instanta de Ucraina, fortele separatiste spriinite de Moscova au comis acte de terorism. Printre actiunile invocate se numara bombardarea unor zone rezidentiale, dar si doborarea avionului Malaysian Airlines MH17, in iulie 2014, soldat cu moartea a 298 de pasageri si membri ai echipajului.In septembrie 2016, o echipa de ancheta formata din sase tari si condusa de Olanda a conchis ca avionul a fost doborat de o racheta Buk, de fabricatie rusa, lansata dintr-o zona controlata de fortele pro-ruse. Echipa nu a identificat deocamdata suspecti.Rusia a respins concluziile procurorilor internationali, sustinand ca sunt partinitoare si motivate politic.De regula, procesele la ONU dureaza ani de zile. Desi deciziile sale sunt finale si au caracter obligatoriu, instanta nu are nici un mijloc de a impune respectarea lor. Intr-un caz similar, deschis de Georgia impotriva Rusiei, Curtea Europeana de Justitie si-a declinat competenta in anul 2011.