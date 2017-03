Congresul american va ancheta presupuse interceptari telefonice care l-ar fi vizat pe Donald Trump in campania electorala

Donald Trump ceruse tot duminica Congresului SUA sa ancheteze eventualele interceptari telefonice despre care el sustine ca l-au vizat si ca ar fi fost ordonate de predecesorul sau, Barack Obama, inaintea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2016.Donald Trump a cerut ca "in cadrul anchetelor pe care le desfasoara cu privire la activitatea rusa (implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA - n.red.), comisiile pentru informatii din Congres sa-si exercite autoritatea de control pentru a stabili daca puterile de ancheta ale ramurei executive au fost depasite in 2016", a informat Sean Spicer, purtatorul de cuvant al Casei Albe, intr-un comunicat.Cererea a venit la o zi dupa ce Donald Trump a sustinut, fara a aduce dovezi in sprijinul afirmatiilor sale, ca, inainte de alegeri, fostul presedinte Barack Obama a ordonat punerea sub ascultare a liniilor telefonice din Trump Tower din New York, care era atunci sediul de campanie al lui Trump.Barack Obama a raspuns, intr-un comunicat remis de purtatorul de cuvant, ca nici el si nici vreun alt responsabil de la Casa Alba "nu a ordonat vreodata supravegherea vreunui cetatean american".