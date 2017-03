Comisia pentru Brexit a parlamentului britanic cere guvernului sa asigure drepturile lucratorilor din UE

In raportul sau, comisia camerei alese a parlamentului Regatului Unit a recomandat unanim executivului condus de premierul Theresa May sa actioneze imediat. Membrii comisiei, care reprezinta toate partidele parlamentare, sunt de parere ca atat cetatenii europeni din Regatul Unit, cat si cetatenii britanici din alte state europene trebuie sa beneficieze in continuare de asigurari de sanatate si de pensii, dupa Brexit.Laburistul Hilary Benn, presedintele comisiei, a declarat: "Cetatenii UE care au venit sa locuiasca si sa munceasca aici au contribuit enorm la viata economica si culturala a Regatului Unit. Ei au muncit din greu, si-au platit impozitele, s-au integrat, au crescut familii si au prins radacini. Ei nu a avut drept de vot la referendum (n. red. - referendumul din 2016 pentru retragerea Regatului Unit din UE), dar rezultatul i-a lasat sa isi duca viata sub un nor de incertitudine. Este de inteles ca sunt preocupati de dreptul lor de a ramane si de drepturile lor viitoare de acces la educatie si ingrijiri medicale. La fel, britanicii care muncesc si traiesc pe continent sunt ingrijorati de dreptul lor la munca si acces la ingrijiri medicale dupa Brexit. Cetatenii europeni din Regatul Unit si cetatenii britanici din UE stiu despre negocierile care vor urma, dar nu doresc sa fie utilizati ca moneda de negociere. Desi guvernul a afirmat ca doreste ramanerea cetatenilor UE, nu a oferit suficiente asigurari ca drepturile si statutul de care au beneficiat vor fi garantate. Ar trebui sa faca asta acum".Raportul comitetului, care nu are caracter obligatoriu pentru guvern, cere si revizuirea procedurii de solicitare a dreptului de rezidenta permanenta in Regatul Unit. In prezent, cetatenii europeni trebuie sa completeze in acest scop un formular de 85 de pagini. "Ni s-a spus ca la ritmul de procesare dinainte de referendum, acordarea documentelor de resedinta tuturor celor care o solicita si sunt potential eligibili ar dura, potrivit sistemului curent, echivalentul a 140 de ani", a aratat Benn.Comitetul a facut apel la guvern sa explice cum va stabili un nou sistem de imigrare, care sa fie implementat in termen de doi ani de la declansarea procedurii din Articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene, conform caruia va avea loc retragerea Regatului Unit.Saptamana trecuta, Camera Lorzilor - camera parlamentara ai carei membri sunt desemnati, nu alesi - a aprobat cu o larga majoritate un amendament la proiectul de lege propus de premierul Theresa May pentru inceperea procesului de iesire din Uniunea Europeana. Amendamentul vizeaza garantarea statului europenilor care traiesc in Regatul Unit. Potrivit Xinhua, se asteapta ca modificarea sa nu treaca de votul final in Camera Comunelor.