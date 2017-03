SUA: Fostul directorul national al serviciilor de informatii, James Clapper, a respins acuzatiile cu privire la interceptari, venite din partea lui Trump

Material sustinut de Metropolitan Life

Educatia financiara si incluziunea sociala sunt doua zone la care Romania are mult de invatat de la alte tari din zona europeana. Statisticile realizate de-a lungul timpului plaseaza Romania pe ultimele locuri la aceste capitole. In acest context, companiile au inteles tot mai mult nevoia de a se implica activ, pentru a ajuta noile generatii de tineri sa fie mult mai bine pregatite decat cele anterioare, mai constiente si mult mai ancorate in realitate. Despre acest subiect povesteste Ciprian Ladunca, CFO Metropolitan Life, care a militat constant pentru implicarea companiei in numeroase proiecte de CSR in ultimii ani. Totodata, povesteste despre InfoCons Asigurari, prima aplicatie romaneasca pe zona de asigurari de viata si pensii private dedicata consumatorilor, ce a fost lansata de Metropolitan Life in parteneriat cu Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, din dorinta de a le oferi romanilor accesul la informatiile de care au nevoie.