Erdogan asimileaza anularea mitingurilor sustinatorilor sai in Gemania unor "practici naziste"

"Practicile voastre nu sunt diferite de cele ale nazistilor", a declarat Erdogan la Istanbul, in cursul unui miting al femeilor in favoarea referendumului cu privire la extinderea puterilor sale."Eu credeam ca Germania a renuntat de mult timp (la aceste practici). Ne-am inselat", a continuat el."Voi ne tineti lectii de democratie, iar apoi impiedicati ministrii acestei tari sa se exprime acolo", a deplans seful statului turc.Relatiile dintre Ankara si Berlin s-au tensionat clar dupa anularea joi si vineri, in Germania, a unor mitinguri de sustinere a referndumului din 16 aprilie cu privire la extinderea puterilor presedintelui Erdogan.Turcia a reactionat foarte violent si a acuzat Germania ca actioneaza in favoarea unei victorii a taberei "nu" in referendum.Cancelarul Angela Merkel a explicat ca decizia de autorizare sau nu a acestor mitinguri nu revine statului federal, ci este de competenta comunelor.Merkel l-a sunat sambata pe premierul Binali Yildirim, intr-o incercare de a calma tensiunile, iar ministrii de externe ai celor doua tari urmeaza sa se intalneasca miercuri.In pofida acestor interdictii, ministrul turc al Economiei Nihat Zeybekci, urma sa ia parte duminica la doua adunari organizate de grupuri turce, la Koln si Leverkusen.In Germania se afla cea mai importanta comunitate a diasporei turce din lume, adica aproximativ trei milioane de persoane, puternic curtate de diverse partide inaintea tuturor scrutinelor majore din Turcia.Turbulentele dintre Berlin si Ankara, constante dupa puciul esuat de la 15 iulie din Turcia, s-au agravat dupa incarcerarea luni, pentru "propaganda terorista", a corespondentului germano-turc al cotidianului Die Welt in Turcia Deniz Yucel.Erdogan l-a prezentat vineri pe Yucel drept un "reprezentant al PKK" si un "agent german", o acuzatie de spionaj respinsa ca "aberanta" de Berlin.