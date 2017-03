SUA: Donald Trump cere Congresului sa ancheteze eventualele interceptari telefonice care l-ar fi vizat

Presedintele Trump "cere ca, in cadrul anchetelor pe care le desfasoara cu privire la activitatea rusa (implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA - n.r.), comisiile pentru informatii din Congres sa-si exercite autoritatea de control pentru a stabili daca puterile de ancheta ale ramurei executive au fost depasite in 2016", a informat Sean Spicer, purtatorul de cuvant al Casei Albe, intr-un comunicat.Cererea vine la o zi dupa ce Donald Trump a sustinut, fara a aduce dovezi in sprijinul afirmatiilor sale, ca, inainte de alegeri, fostul presedinte Barack Obama a ordonat punerea sub ascultare a liniilor telefonice din Trump Tower din New York, care era atunci sediul de campanie al lui Trump.Barack Obama a raspuns, intr-un comunicat remis de purtatorul de cuvant, ca nici el si nici vreun alt responsabil de la Casa Alba "nu a ordonat vreodata supravegherea vreunui cetatean american".Aceste acuzatii lansate de Donald Trump se inscriu intr-un context politic dificil pentru actualul presedinte american. La sase saptamani dupa instalarea sa la Casa Alba, Trump este impotmolit in acuzatii privind intelegeri secrete intre anturajul sau si oficiali rusi in timpul campaniei electorale si pe durata perioadei de tranzitie.