Papa Francisc le cere credinciosilor sa poarte cu ei Biblia, asemeni telefonului mobil

"Va rog, nu uitati, nu uitati, ce-ar fi daca am considera Biblia ca si telefonul nostru mobil si am purta-o mereu cu noi", a spus Papa la incheierea traditionalei rugaciuni Angelus de duminica in fata celor reuniti in Piata Sf. Petru.Suveranul Pontif a facut aceasta comparatie amintind ca in cele 40 de zile de post de dinaintea Pastelui, care a inceput la 1 martie si se va incheia la 13 aprilie, crestinii trebuie "sa participe la combaterea spirituala impotriva Celui Rau cu forta Cuvantului lui Dumnezeu"."De aceea trebuie sa avem incredere in Biblie, sa o citim mai des, sa meditam si sa o asimilam", a spus el."Ce-ar fi daca am trata Biblia ca pe un celular?", s-a intrebat Papa. "Am purta-o cu noi, ne-am intoarce cand am uitat-o, am deschide-o de mai multe ori pe zi (...) Sigur, comparatia este paradoxala, dar invita la reflectie", a precizat Sfantul parinte.Dupa-amiaza, Papa Francisc va pleca cu autobuzul de la Vatican la ora locala 16.00 (15.00 GMT) cu destinatia Ariccia, la circa 30 de kilometri sud-est de Roma, pentru a realiza exercitii spirituale pe tema Reinvierii lui Iisus dupa Matei.Ariccia este o mica localitate situata intre lacurile Albano si Nemi, cu aproximativ 18.000 de locuitori, aflata departe de zgomotul capitalei, este un loc potrivit pentru meditatie.Vineri 10 martie, Papa Francisc se va intoarce la Vatican, precizeaza EFE.