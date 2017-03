Marea Britanie investigheaza cum foloseste o companie datele personale ale votantilor. Cambridge Analytica ar fi avut un rol cheie in victoriile lui Trump si a taberei Brexit

Biroul Comisarului pentru Informatie (ICO) intervine astfel dupa ce saptamana trecuta Observer a scris ca o companie de tehnologie detinuta partial de un miliardar american a jucat un rol cheie in campania de convingere a britanicilor sa paraseasca Uniunea Europeana.Purtatoarea de cuvant a ICO a confirmat ca a abordat compania in legatura cu modul de operare al acesteia: “Avem ingrijorari in privinta folosirii de catre Cambridge Analytica a datelor personale si suntem in contact cu organizatia”.Compania, care are birouri in Londra, New York si Washington, foloseste analiza datelor pentru a crea profile sofisticate ale diferitelor persoane pentru a prezice cum ar putea vota.Detinuta partial de miliardarul american Robert Mercer, compania sustine ca a jucat un rol influent in alegerile din SUA, folosind capacitatile de analiza a datelor pentru a identifica segmentele decisive de alegatori.