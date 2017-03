Cancelarul austriac Christian Kern indeamna la interzicerea mitingurilor turce in toata Uniunea Europeana

Ankara a anuntat sambata ca va sfida Berlinul si Haga si va continua sa organizeze mitinguri in ambele tari, in care sa-i indemne pe turcii care traiesc acolo sa sustina, la referendumul din 16 aprilie, o extindere a puterilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a criticat restrictiile impuse de germani si olandezi asupra unor astfel de reuniuni ca "nedemocratice" si a anuntat ca turcii vor face presiuni asupra lor.Kern a declarat intr-un interviu pentru Welt am Sonntag ca aceasta consolidare a puterilor lui Erdogan va slabi statul de drept in Turcia, va limita separarea puterilor si va incalca valorile UE.El a indemnat totodata UE sa puna capat negocierilor de aderare a Turciei si sa anuleze sau sa reduca ajutoarele in valoare de 4,5 miliarde de euro pe care i le-a promis pana in 2020."Ar trebui sa ne orientam relatiile cu Turcia fara iluzia unei aderari la UE", a declarat Kern pentru ziar."Turcia s-a indepartat si mai mult de Europa in ultimii ani. Drepturile omului si valorile democratice sunt calcate in picioare. Libertatea presei este un cuvant strain", a spus cancelarul austriac.Kern a criticat arestarea de catre turci a jurnalistului germano-turc Deniz Yucel, corespondentul ziarului Die Welt, dar si a multor altor jurnalisti, universitari si functionari publici si a indemnat la eliberarea imediata a lui Yucel.El a adaugat insa ca Ankara a ramas un partener important in probleme de securitate, imigratie si cooperare economica si ca autoritatile turce isi respecta obligatiile in cadrul acordului privind oprirea migratiei pe care l-a incheiat cu Bruxellesul.