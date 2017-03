SUA: Donald Trump ar urma sa semneze luni, la Departamentul pentru Securitate Interna, noul decret cu privire la imigratie

Presedintele va semna noul decret la Departamentul pentru Securitate Interna, potrivit Politico, care citeaza oficiali de rang inalt din cadrul Guvernului.Era imposibil sa se afle ce schimbari a prevazut Trump sa introduca prin noul text, potrivit acestei publicatii specializate in informatii politice.Decretul din 27 ianuarie interzicea intrarea in Statele Unite a cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana pe o perioada de 90 de zile, a tuturor refugiatilor timp de 120 de zile si a refugiatilor sirieni in mod permanent.Decretul - care a provocat indignare in intreaga lume si un val de proteste in Statele Unite - a antrenat haos pe aeroporturi.Trump a suferit doua infrangeri judiciare in privinta decretului sau de la 27 ianuarie. Pe 3 februarie, un judecator din Seattle (nord-vest) a blocat aplicarea documentului, iar pe 9 februarie Curtea de Apel din San Francisco (vest) a mentinut suspendarea.