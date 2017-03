Partidul Les Republicains convoaca Comitetul Politic, pentru a evalua situatia lui Fillon

Intr-un comunicat publicat chiar in timp ce Fillon sustinea un discurs in fata sustinatorilor sai din societatea civila, la Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), LR a precizat ca acest Comitet a fost convocat de catre Bernard Accoyer, secretarul general al formatiunii, si Gerard Larcher, presedintele Senatului si Comitetului Politic, amandoi foarte apropiati fostului premier al lui Nicolas Sarkozy.





Aceasta decizie a fost luata de catre Accoyer et Larcher "avand in vedere evolutia situatiei politice, cu sapte saptamani inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale", o formula care apare in convocare, potrivit unei surse din cadrul LR.





Acest Comitet politic se va reuni luni, "la ora (locala) 18.00 (19.00, ora Romaniei), la sediul Les Republicains, cu 24 de ore inainte, pentru a evalua situatia", a detaliat partidul intr-un comunicat.





Reuters scrie ca, in culise, s-au accelerat negocierile cu scopul de a-l determina pe Francois Fillon - tot mai izolat in tabara sa din cauza problemelor judiciare cu care se confrunta - sa-i cedeze locul finalistului infrant in alegerile primare, Alain Juppe.





"Francois Fillon este mai preocupat, inainte de orice, de victoria taberei sale si a proiectului sau", a reactionat anturajul sau in urma publicarii comunicatului.





"Atat timp cat va considera ca este cel mai bun in a-si asuma aceasta dubla victorie, el va ramane ferm. Pana la proba contrarie, asa stau lucrurile in prezent", afirma aceste surse citate de Reuters.

Fillon