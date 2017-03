Boris Johnson se duce la Moscova sa discute despre disensiunile britanico-ruse cu privire la Siria si Ucraina

Londra a sustinut sanctiunile impuse Moscovei in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, iar cele doua tari s-au infruntat si cu privire la alte subiecte, inclusiv pe tema sustinerii ruse a presedintelui sirian Bashar al-Assad in razboiul civil din tara sa.Cu toate acestea, Johnson a acceptat invitatia omologului sau rus Serghei Lavrov, iar Guvernul britanic a anuntat ca este "clar ca regatul Unit se va angaja cu Rusia acolo unde este in interesul nostru national sa o faca"."Discutiile se vor concentra asupra relatiei dintre Regatul Unit si Rusia si problemelor internationale curente, inclusiv (asupra situatiei din) Siria si Ucraina, asupra carora continuam sa avem disensiuni semnificative", a declarat un purtator de cuvant al Foreign and Commonwealth."Aceasta nu este o intorcere la afaceri ca de obicei, iar ministrul de Externe va continua sa fie ferm asupra problemelor in care avem divergente", a dat el asigurari.In afara de disensiunile cu privire la Ucraina si Siria, Marea Britanie a acuzat Rusia de comiterea unor atacuri cibernetice, iar ministrul britanic al Apararii de "folosirea dezinformarii ca arma".Kremlinul a respins acuzatiile cu privire la atacuri cibernetice drept "lipsite de fundament".Ultimul ministru britanic de Externe care a vizitat Moscova a fost William Hague, in 2012, a precizat Foreign Office, care a adaugat ca detaliile vizitei lui Johnson vor fi anuntate in timp util.