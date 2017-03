R. Moldova: Fost guvernator al Bancii Nationale timp de 18 ani, arestat pentru coruptie joi, ziua in care fusese numit consilier al presedintelui Dodon

Potrivit sefului Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari in acelasi dosar sunt implicati si seful departamentului juridic al Moldinconbank (retinut pe 8 februarie) si un sef al Comitetului de Conducere al Moldindconbank aflat deja in arest la domiciliu in alt dosar.Prejudiciul total provocat de grupul infractional organizat fata de Asociatia Obsteasca Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule se ridica la peste 15 milioane de lei moldovenesti (3,23 mil. lei romanesti).Potrivit mandatului de arestare, Talmaci este invinuit de participatie intr-un grup infractional escrocherii in proportii deosebit de mari, cauzarea de daune materiale prin inselaciune sau abuz de incredere si abuz in serviciu. Mai exact, Talmaci este invinuit ca ar face parte dintr-o grupare constituita din persoane identificate si neidentificate care a sustras bani de pe conturile Agroindbank si Moldinconbank ale Asociatiei Obstesti "Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule".Deschide.md precizeaza ca Leonid Talmaci fusese numit joimembru al Consiliului Economic de pe langa presedintele Republicii Moldova. Daca va fi gasit vinovat, Leonid Talmaci risca pana sa 15 ani de inchisoare.Purtatorul de cuvant al lui Dodon, Ion Ceban, a spus ca presedintia este "foarte ingrijorata" de arestarea bancherului."Dl Leonid Talmaci este o personalitate importanta pentru Republica Moldova, apreciata inalt si de comunitatea internationala, persoana care a stat la baza formarii sistemului bancar. De ieri este si membru al Consiliului economic de pe linga presedinte. Deja ne documentam. Speram ca este o eroare si in timpul cel mai apropiat situatia se va clarifica", a scris Ceban pe Facebook.Talmaci este economist, a indeplinit functia de guvernator al Bancii Nationale a Moldovei din 1991 si pana in anul 2009. Din 2013 Leonid Talmaci este presedinte al Asociatiei Bancilor din Moldova. Pe 20 ianuarie 2015 Leonid Talmaci a fost numit in functia de presedinte al Comitetului de conducere al BC Moldindconbank.