Franta: Marine Le Pen refuza sa fie audiata de judecatori cu privire la angajarile fictive de la Parlamentul European

Avocatul Marcel Ceccaldi a explicat ca aceasta nu are de gand sa participe la nicio audiere inainte de alegerile prezidentiale, in care are sanse mari sa promoveze in al doilea tur alaturi de Emmanuel Macron."Desigur ca nu se va duce", a declarat Ceccaldi.De asemenea, avocatul a explicat ca presedinta Frontului National beneficiaza in continuare de imunitate parlamentara in ceea ce priveste scandalul deturnarii de fonduri europene de la Parlamentul European.Anchetatorii au pus-o deja sub inculpare pe Catherine Griset, sefa de cabinet a presedintei de la Frontul National, pentru angajarile fictive de la PE.Bodyguardul lui Marine Le Pen, Thierry Legier, si sefa sa de cabinet, Catherine Griset, sunt figuri-cheie intr-o ancheta deschisa dupa ce Parlamentul European i-a cerut prezidentiabilei sa returneze banii pe care este acuzata ca i-ar fi dat celor doi, dupa ce i-a angajat drept consilieri parlamentari la Bruxelles.Avocatul prezidentiabilei populiste sustine ca este vorba doar de o "manipulare", care are drept scop destabilizarea campaniei electorale a Frontului National.Marine Le Pen a dezmintit deja toate acuzatiile aduse, insa reprezentantii Parlamentului European au decis sa-i puna poprire pe jumatate din salariu si indemnizatiile zilnice pentru a recupera cei 300.000 de euro utilizati in mod fraudulos de catre presedinta Frontului National.Le Pen a depus recent o plangere la Parchetul de la Bruxelles pentru "fals intelectual" vizandu-i pe directoarea Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) si pe secretarul general al PE, Klaus Welle, cu privire la ancheta privind presupusa frauda legata de angajarea unor asistenti parlamentari de la FN.Intre timp, europarlamentarii au votat in favoarea ridicarii imunitatii parlamentare de care beneficiaza Marine Le Pen, dar doar in legatura cu imaginile grafice postate pe Twitter, care ilustrau o serie de executii comise de catre jihadistii Statului Islamic.