UE: Premisele unui viitor cartier general militar se creioneaza in urmatoarele saptamani

Aceasta unitate "de planificare si conducere" va conduce de la Bruxelles trei misiuni de formare ale UE (circa 600 de soldati), in prezent trimisi in Mali, Somalia si Republica Centrafricana, sub umbrela actualului sef al statului major european, generalul finlandez Esa Pulkkinen.Decizia urmeaza sa fie luata oficial luni cu ocazia unei reuniuni a ministrilor europeni ai ministrilor Afacerilor europene si ai Apararii, la Bruxelles.Mai multe tari ale UE, incepand cu Marea Britanie, vad cu ochi rai orice initiativa care ar putea evoca o armata europeana. Londra a blocat intotdeauna orice avans in domeniu, spre numultumirea unor tari precum Franta sau Germania.Este deci "un mare salt inainte", a comentat un diplomat, potrivit caruia aceasta unitate, care va angaja intre 15 si 30 de persoane potrivit estimarilor, va incepe sa functioneze in martie si va fi deplin operationala in iunie.Acest "cartier general" embrionar va viza "misiuni ne-executive", a subliniat acest diplomat. "Deci nu lupte, doar antrenament" al fortelor locale.Trei misiuni militare executive ale UE (Sophia impotriva calauzelor din Mediterana, Atalanta impotriva pirateriei in Cornul Africii si Althea in Bosnia-Hertegovina) vor continua sa fie comandante plecand de la cartierele generale ale statelor membre."E un fel de stat major care va fi insarcinat cu coordonarea operatiunilor ne-executive. Se umple un veritabil gol deoarece comandantii nu aveau niciun interlocutor caruia sa se adreseze, ceea ce afecta eficienta (...) zi de zi, pentru chestiuni practici si concrete e nevoie de un militar care sa fie acolo", a explicat un alt diplomat.In opinia sa, aceasta mica unitate nu e decat inceputul unei veritabile puneri in comun a comandamentelor misiunilor UE in strainatate, care s-ar putea concretiza dupa Brexit-ul asteptat in 2019."Dupa, cand britanicii vor fi plecati (...), vom putea vedea daca mergem mai departe, mult mai departe", a aratat acest diplomat.