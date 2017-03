Cine este Serghei Kisliak, ambasadorul Rusiei la Washington, pe care CNN il acuza ca este recrutor sef pentru serviciile secrete externe ale Moscovei

Kisliak se afla astazi in centrul unei furtuni diplomatice care ameninta procurorul general al SUA, Jeff Sessions, dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Michael Flynn, a demisionat tot pe fondul unui scandal in care a fost implicat numele ambasadorului rus.Jeff Sessions, un apropiat al lui Donald Trump, a recunoscut ca s-a intalnit cu ambasadorul rus in doua randuri in 2016, in plina campanie prezidentiala americana, intr-o aparenta contradictie cu ceea ce a afirmat sub juramant in fata unei comisii parlamentare.Serghei Kisliak a avut mai multe contacte anul trecut cu Michael Flynn, in special cel telefonic din 29 decembrie, cand presedintele de atunci, Barack Obama, adoptase sanctiuni impotriva Moscovei si expulzase 35 de diplomati si spioni rusi. Administratia Obama luase aceste masuri ca represalii fata de prezumtiva implicare a Moscovei in procesul electoral american. Devenit consilier pentru securitate nationala in 20 ianuarie, Michael Flynn a fost nevoit sa demisioneze in 13 februarie.Joi seara, Sessions a anuntat ca se va recuza in ceea ce priveste orice ancheta legata de campania prezidentiala. Potrivit presei, FBI, supervizat de departamentul Justitiei, a lansat o ancheta privind ingerinta Moscovei, acuzata ca a incercat sa o discrediteze pe democrata Hillary Clinton in beneficiul lui Donald Trump.La 66 de ani, ambasadorul Kisliak, care reprezinta Rusia in capitala americana din 2008, este un diplomat de cariera cu experienta si discret, un produs pur al Afacerilor externe sovietice, unde a intrat in anii 1970 cu o diploma de inginer in buzunar.Masiv si inalt, cu chipul rotund, surazator, cu voce de bas, diplomatul rus cunoaste foarte bine Statele Unite, unde si-a inceput cariera la sediul Natiunilor Unite din New York si apoi la Ambasada URSS din Washington, de-a lungul deceniului 1980.Engleza sa este perfecta.Bun diplomat care prefera culisele, este alergic la mondenitati si la luminile camerelor. De aproape zece ani, nu s-a adresat decat de maniera exceptionala presei.Ultima oara, in 8 februarie 2016, a convocat bursc dupa-amiaza ziaristii la resedinta sa din centrul Washington pentru a exprima opinia negativa a Moscovei fata de prudenta administratiei Obama legata de Siria.Kisliak a deplans atunci faptul ca relatiile dintre cele doua puteri sunt "intr-o situatie, din nefericire, dificila".In pline turbulente americano-ruse, ambasadorul asigura insa, cu un ton bonom, in fata unei cani de cafea, ca Razboiul Rece in versiunea anilor 1980 nu va reincepe.Dar Kisliak a fost de acord ca Rusia si SUA nu sunt "probabil capabile sa construiasca o pace psot-Razboiul Rece".O apropiere de presedintele rus Vladimir Putin este insa si obiectivul afisat de Donald Trump, chiar daca a devenit mai silentios asupra subiectului in ultimele zile.In acest context fara precedent intre SUA si Rusia, ce rol a jucat ambasadorul Moscovei la Washington?Kremlinul sustine ca nu este la curent cu discutiile dintre Sessions si Kisliak, subliniind ca "munca unui ambasador este sa aiba cat mai multe intalniri posibile".Televiziunea CNN a mers insa mult mai departe si l-a acuzat pe Kisliak ca este "spionul recrutor sef" la Washington pentru serviciile rusesti de informatii externe (SVR).Acuzatii respinse de purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova: "Poate cadea mai jos presa occidentala?"."Va marturisesc un secret militar: diplomatii muncesc si munca lor consta in a avea contacte in tarile unde isi desfasoara activitatea", a adaugat, ironic, aceasta.Dar fostul ambasador al SUA la Moscova Michael McFaul avertizeaza ca nu trebuie sa fim "naivi"."Kisliak s-a intalnit desigur cu Sessions pentru ca acesta conteaza in universul Trump. Face parte din munca lui", a scris pe Twitter diplomatul american.Alti diplomati americani murmura chiar ca ambasadorul rus se amuza in tacere de scandalul politic provocat la Washington de contactele sale cu apropiati ai presedintelui Trump.