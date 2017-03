Primul contact dintre statul major al Rusiei si NATO din 2014: generalii Valeri Gherassimov si Petr Pavel au discutat telefonic, la initiativa Aliantei

O convorbire telefonica a avut loc vineri, la initiativa Aliantei atlantice, potrivit Moscovei, intre seful de stat major al armatei ruse, Valeri Gherassimov, si seful comitetului militar al NATO, cehul Petr Pavel.Cei doi au evocat "problemele actuale de securitate, perspectiva unei reluari a cooperarii militare, prevenirea incidentelor si participarea reprezentantilor Aliantei in evenimentele internationale organizate" de Moscova, potrivit unui comunicat al ministerului rus al Apararii.Gherassimov si-a exprimat ingrijorarea fata de "intarirea activitatii militare a NATO la granitele rusesti" si l-a informat pe Pavel despre viitoarele exercitii militare prevazute de Moscova.Cei doi generali au "confirmat necesitatea de a lua masuri reciproce pentru a reduce tensiunile si pentru a stabiliza situatia in Europa", potrivit comunicatului.NATO a confirmat existenta acestei discutii. "Este interesul reciproc al NATO si al Rusiei sa aiba linii de comunicare active intre militari si ca aceste linii sa ramana deschise", a precizat o sursa din echipa generalului Pavel, care a adaugat ca "cei doi generali au convenit sa ramana in contact".Este pentru prima oara cand un general rus discuta direct cu un omolog din Aliata atlantica de la inghetarea relatiilor militare, in primavara lui 2014, in urma anexarii Crimeii de catre Rusia.Relatiile s-au degradat puternic de la acel moment, occidentalii acuzand Rusia ca sustine rebelii din estul Ucrainei cu arme, oameni si finantare, ceea ce Rusia neaga.NATO si Moscova au avut insa discutii la nivel de ambasadori in aprilie, la Bruxelles, fara a reusi insa sa isi rezolve "profundele dezacorduri".Generalul Valeri Gherassimov a discutat in februarie, la Baku, cu omologul sau american Joe Dunford, prima intalnire intre sefii de stat major ai celor doua tari dupa 2014.Ministerul rus al Apararii a anuntat si organizarea, in 26 si 27 aprilie, la Moscova, a unei conferinte internationale despre securitate, la care NATO a fost invitata pentru o "discutie civilizata", potrivit ministrului adjunct al Apararii, Dmitri Fomin.