SUA: Vicepresedintele Mike Pence a folosit un server privat de email cand era guvernatorul Indianei

In timpul campaniei electorale, vicepresedintele a criticat-o dur pe Hillary Clinton pentru utilizarea unui server privat de e-mail in timpul mandatului ei la conducerea Departamentului de Stat. Pence a acuzat ca un asemenea comportament din partea fostului secretar de stat a reprezentant o amenintare la adresa securitatii nationale si ca acest server privat de e-mail putea sa fie tinta hackerilor."Ca si alti guvernatori, in timpul mandatului sau de guvernator al Indianei, Mike Pence a utilizat un server de e-mail guvernamental, precum si unul personal", a declarat un reprezentant al biroului vicepresedintelui Statelor Unite.In Indiana, legislatia nu interzice demnitarilor sa utilizeze conturi personale de e-mail.Dupa ce un hacker a reusit in iunie 2016 sa-i sparga adresa personala de e-mail al lui Mike Pence, guvernatorul pur si simplu si-a deschis un nou cont pe AOL.Hackerul a utilizat contactele furate din adresa vicepresedintelui intr-un caz de inselaciune, incercand sa obtina bani de la persoanele cunoscute de Mike Pence.Totusi, legislatia obliga ca toate e-mailurile cu privire la probleme guvernamentale sa fie pastrate si disponibile publicului.