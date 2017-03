Tom Hanks a trimis jurnalistilor de la Casa Alba un aparat de cafea

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. \uD83D\uDC47 pic.twitter.com/cirbLKHEt0 — Peter Alexander (@PeterAlexander) March 2, 2017

Acest gest este o traditie pentru Hanks, care a oferit pentru prima oara un nou aparat de cafea jurnalistilor de la Casa Alba in 2004, in timpul presedintiei lui George W. Bush.De data aceasta, aparatul a fost insotit de un bilet, scris la una din indragitele masini de scris ale actorului.“Catre Corpul de Presa de la Casa Alba, continuati justa lupta pentru Adevar, Justitie si modul de viata american. In special in privinta Adevarului”, scrie in nota lui Hanks catre jurnalisti.