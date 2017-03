SUA: Jeff Sessions se va recuza din orice investigatie cu privire la alegerile prezidentiale din 2016

Procurorul General al Statelor Unite, Jeff Sessions, a anuntat joi noaptea ca se va recuza din orice investigatie oficiala cu privire la alegerile prezidentiale si posibila implicare a rusilor in incercarea de a influenta rezultatele scutinului. Decizia acestuia vine dupa ce presa americana a relatat despre discutiile purtate de Sessions cu ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak, transmite Washington Post.Seful DOJ a sustinut ca nu a mintit in timpul audierilor pentru confirmare din Congres, intrucat a fost intrebat daca a luat legatura cu rusii ca reprezentant al campaniei presedintelui Donald Trump, potrivit News.ro Procurorul General a recunoscut faptul ca a purtat discutii cu ambasadorul rus din pozitia sa de senator, precizand ca diplomatul a solicitat intrevederea si au discutat inclusiv despre criza din Ucraina.Insa, Sessions a utilizat in discurs expresia "the Ukraine", folosita in special de rusi in timpul regimului comunist pentru a arata ca Ucraina nu este altceva decat o regiune din URSS.Jeff Sessions a discutat in doua randuri cu ambasadorul rus anul trecut, pe cand era senator, intalniri pe care nu le-a dezvaluit atunci cand a fost intrebat, in audierea in vederea confirmarii in functia de secretar al Justitiei.Ambasadorul Kisliak este considerat de serviciile americane de informatii unul dintre cei mai buni spioni rusi si un recrutor de spioni la Washington.