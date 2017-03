Parlamentarii europeni preseaza pentru a impune vize cetatenilor americani

Parlamentul European a solicitat joi executivului Uniunii Europene sa forteze cetatenii americani sa aplice pentru vize inainte de a vizita Europa in aceasta vara, intensificand presiunea pentru a fi rezolvata o veche disputa transatlantica pe aceasta problema, conform Reuters Comisia europeana a accentuat faptul ca urmareste un scop diplomatic, fiind putin probabil ca aceasta masura sa aiba un rezultat asupra voturilor parlamentarilor, setand astfel data limita pentru impunerea vizelor in mai - o miscare care ar putea afecta sectorul turistic al Europei.Administratia de la Washington refuza sa acorde acces fara viza oamenilor din patru state din estul Europei, alaturi de Cipru, in timp ce persoanele din restul de 23 de state membre pot intra in Statele Unite fara viza. Regulile Uniunii Europene solicita tratament egal pentru toti cetatenii Uniunii.Statele din fostul bloc comunist Polonia, Romania, Bulgaria, Croatia, precum si insula meditareneana Cipru au facut un apel pentru a opri discriminarea SUA impotriva cetatenilor sai.