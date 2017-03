Senatorul francez Pierre-Yves Collombat a publicat un raport prospectiv privind riscul unei noi crize economice. Acesta recomanda separarea efectiva a depozitelor bancare si de afaceri si modificarea canalelor de finantare pentru IMM-uri din economiile regionale, potrivit The Tribune Intr-un moment in care principalele banci franceze au publicat castiguri majore, in mare parte peste nivelul de dinaintea crizei, in ciuda ratelor dobanzilor foarte mici, senatorul RDSE (stanga radicala anterior), Pierre-Yves Collombat, a prezentat un raport in care se spune ca "posibilitatile unui nou accident financiar, la un deceniu dupa criza declansata in 2007 si neincheiata pana in prezent, sunt tot mai mari."