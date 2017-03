Donald Trump: Am incredere totala in Jeff Sessions

"Aveti incredere in ministrul justitiei?", a fost intrebat Trumo de presa, cu ocazia unei vizite la bordul portavionului Gerald R. Ford, stationat in Newsport News (Virginia)."Totala", a raspuns Trump, adaugand ca "nu este la curent" cu contacte intre Sessions si diplomatul rus.Amintim ca Jeff Sessions, procurorul general al Statelor Unite (ministru al Justitiei in administratia Trump) este in centrul criticilor dupa dezvaluiri facute de cotidianul Washington Post, potrivit caruia el s-ar fi intalnit de doua ori anul trecut cu ambasadorul Rusiei in SUA.Washington Post a scris ca Jeff Sessions, fost senator republican si fost consilier de politica externa in campania lui Trump, s-ar fi intalnit cu ambasadorul rus Sergey Kislyak in lunile iulie si septembrie, contrar declaratiilor sale de la investitura.El a sustinut, insa, ca nu s-a intalnit "niciodata cu un responsabil rus pentru a discuta despre campania prezidentiala".Casa Alba a confirmat intalnirile lui Jeff Sessions, insa a afirmat ca acesta nu a facut nimic rau si ca dezvaluirile din Washington Post ar reprezenta un nou "atac" al democratilor la adresa administratiei Trump.Jeff Sessions a fost confirmat de Senat in functia de procuror general al SUA pe data de 9 februarie. Fost senator ultraconservator de Alabama, Sessions a fost primul senator care i s-a alaturat candidatului Donald Trump in timpul alegerilor primare republicane din 2016.