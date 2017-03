Eurodeputat polonez de extrema dreapta: Femeile trebuie sa castige mai putin decat barbatii, sunt mai putin inteligente

Deputatul polonez, in varsta de 74 de ani, un obisnuit al declaratiilor insultatoare la adresa femeilor, s-a "remarcat" si miercuri, cand a spus ca reprezentantele sexului inferior sunt inferioare barbatilor."Desigur, femeile trebuie sa castige mai putin decat barbatii, deoarece sunt mai slabe, mai mici si mai putin inteligente", a spus acesta, in sedinta plenara a Parlamentului European, la Bruxelles.Dupa plangerile mai multor deputati, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (PPE, dreapta) a anuntat joi lansarea unei anchete pentru "remarci sexiste", care s-ar putea solda cu sanctiuni.Acestea pot merge de la o "mustrare la o amenda cu suspendare temporara", a precizat PE, intr-un comunicat.Alesul polonez fusese deja sanctionat in iulie 2016 de PE dupa ce declarase ca valul masiv de imigratie in Europa este comparabil cu o "deversare de excremente".Atunci, a ramas fara indemnizatia pe zece zile (3.060 euro) si a fost suspendat timp de 5 zile.In octombrie 2015, acesta executase un salut hitlerist in hemiciclu si cu un an urma starnise indignarea dupa ce comparase tinerii cu "negri".