​Italia: Trei morti, doua persoane disparute si mai multi raniti, dupa doua avalanse in Courmayeur

Circa 20 de schiori, toti straini, se aflau in zona in care s-a produs prima avalansa, cu putin timp inainte de ora 13,00 (12,00 GMT).O ora mai tarziu, o alta avalansa a avut loc intr-o alta zona, ucigand doi schiori, in afara pistelor.Salvamontistii au anuntat ca au trimis echipe de cautare si doa elicoptere.Nivelul de risc de avalansa era in aceasta dimineata la 3 pe o scala de 5, din cauza caderii de ninsori proaspete si a vantului care a provocat acumular pe anumite culoare, printre care si cel unde s-a declansat prima avalansa.