Kremlinul afirma ca nu a fost la curent cu intalnirile dintre actualul procuror general al SUA si ambasadorul rus, dar "este treaba unui ambasador sa aiba cat mai multe intalniri"

"Nu am fost la curent cu eventuale intalniri, nu stiu daca ele au avut loc si, daca da, nu cunosc continutul lor", a afirmat Peskov."Este treaba unui ambasador sa aiba cat mai multe intalniri posibile, inclusiv cu reprezentanti ai puterii executive si legislative din tara respectiva", a adaugat Peskov."Cu cat el are mai multe intalniri, cu atat mai bine", a mai spus purtatorul de cuvant al Kremlinului.Jeff Sessions, procurorul general al Statelor Unite, este in centrul criticilor dupa dezvaluiri facute de cotidianul Washington Post, potrivit caruia el s-ar fi intalnit de doua ori anul trecut cu ambasadorul Rusiei in SUA.Aceste dezvaluiri arunca o noua umbra asupra administratiei Trump, care a fost acuzata in mai multe randuri de posibile legaturi cu Rusia, vorbindu-se inclusiv de ingerinte ale Moscovei in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din SUA.Washington Post a scris ca Jeff Sessions, fost senator republican si fost consilier de politica externa in campania lui Trump, s-ar fi intalnit cu ambasadorul rus Sergey Kislyak in lunile iulie si septembrie, contrar declaratiilor sale de la investitura.El a sustinut, insa, ca nu s-a intalnit "niciodata cu un responsabil rus pentru a discuta despre campania prezidentiala".Casa Alba a confirmat intalnirile lui Jeff Sessions, insa a afirmat ca acesta nu a facut nimic rau si ca dezvaluirile din Washington Post ar reprezenta un nou "atac" al democratilor la adresa administratiei Trump.Jeff Sessions a fost confirmat de Senat in functia de procuror general al SUA pe data de 9 februarie. Fost senator ultraconservator de Alabama, Sessions a fost primul senator care i s-a alaturat candidatului Donald Trump in timpul alegerilor primare republicane din 2016.