Administratia Trump a gasit doar 20 de milioane de dolari in buget pentru zidul de la granita de Mexicul - proiect cu un cost total estimat la 21,6 miliarde dolari

Inceperea imediata a constructiei zidului, promisa in campanie de Trump si care apare intr-un ordin executiv emis in ianuarue pe tea securitatii granitelor, ar urma sa fie finantata, potrivit Casei Albe, cu "fonduri si resurse existente" in cadrul Departamentului pentru Securitate Interna (Departament of Homeland Security).Insa pana acum DHS a gasit doar 20 de milioane de dolari care pot fi redirectionate catre acest proiect, potrivit unui document pregatit de agentie.Documentul spune ca fondurile sunt suficiente pentru a acoperi a mana de contracte oentru prototipurile zidului, insa nu si pentru a incepe constructia sa. Asta inseamna ca pentruca zidul sa inceapa sa fie construit, Casa Alba va trebui sa convinga Congresul sa aloce fonduri.Un raport intern, vazut anterior de Reuters, estimeaza ca pentru a construi un zid sau un gard pe intreaga lungime a granitei de sud ar costa 21,6 miliarde de dolari.Reprezentantii DHS au refuzat sa comenteze.