Italia, condamnata la CEDO pentru faptul ca nu a putut asigura protectia unei romance, victima a unui sot alcoolic si violent

CEDO a fost sesizata in 23 mai 2014 de catre victima, Elisaveta Talpis, din cauza refuzului autoritatilor italiene de a-i acorda protectie, in ciuda numeroaselor sale cereri.Prima dateaza din iunie 2012. Politia din Remanzacco, in provincia Friuli-Venezia (nord-estul Italiei), unde cuplul locuia, a constatat doar starea de ebrietate a sotului, un cetatean moldovean, si plagile de pe corpul femeii.O noua interventie a urmat in august, dupa o agresiune cu lovituri de cutit, dar politistii s-au multumit sa-l avertizeze pe sot pentru port de arma interzisa. Elisaveta Talpis a depus plangere in septembrie si a cerut autoritatilor sa ia masuri de urgenta pentru a o proteja pe ea si pe cei doi copii ai cuplului. Dar plangerea a fost clasata in august 2013.Cateva luni mai tarziu, in noiembrie, Talpis cere din nou interventia politiei. Sotul este transportat la spital in stare de ebrietate, dar pleaca in cursul noptii. Este controlat si avertizat de politie, care il lasa insa sa revina acasa unde, inarmat cu un cutit de bucatarie, isi agreseaza sotia si ucide unul dintre copii, in varsta de 19 ani, care a incercat sa se interpuna intre parintii sai. Sotul este condamnat la inchisoare pe viata.Judecatorii de CEDO au acuzat "pasivitatea' autoritatilor judiciare italiene, pe care nimic nu o poate explica. Astfel, au condamnat Italia pentru incalcarea articolelor 2 (dreptul la viata) si 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) ale Conventiei europene pentru drepturile omului si au stabilit ca Elisaveta Talpis a fost "victima, in calitate de femeie, a unei discriminari contrare articolului 14 al Conventiei".Italia va trebui sa-i plateasca romancei 30.000 de euro despagubiri morale si 10.000 de euro pentru cheltuieli de judecata.