Marine Le Pen isi pierde imunitatea de europarlamentar, in urma unui vot in PE

Le Pen, care conduce partidul Frontul National in legislatura europeana, face subiectul unei investigatii in Franta dupa ce a postat pe Twitter in decembrie 2015 3 imagini grafice cu executii efectuate de Statul Islamic, inclusiv una cu decapitarea jurnalistului american James Foley.Votul de joi, in sedinta plenara a PE, a confirmat decizia preliminara luata marti de comisia de afaceri legale din legislatura europeana.