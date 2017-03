Comisia Europeana ameninta cu sanctiuni tarile europene care nu primesc migranti

Executivul european a cerut accelerarea expulzarilor, prin incheierea rapida de acorduri de acorduri de readmisie cu Nigeria si Tunisia si plasarea in retentie a "persoanelor pentru care a fost luata decizia de retrimitere" daca exista "un risc de fuga"."Este de datoria noastra sa afirmam clar, migrantilor, partenerilor nostri din terte tari si concetatenilor nostri ca, daca oamenii au nevoie de ajutor, ii vom ajuta, daca nu, trebuie sa se intoarca", a subliniat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Circa 13.500 de solicitanti de azil au fost pana acum "relocati" din Grecia si din Italia (dintre care 9.600 din Grecia), in conditiile in care celelalte tari europene s-au angajat in septembrie 2015 sa primeasca pana la 160.000 in doi ani.Ungaria, Austria si Polonia "refuza in continuare sa participe la acest program", in timp ce alte tari (Cehia, Bulgaria, Croatia si Slovacia) "nu iau parte decat intr-o masura limitata", a acuzat Comisia.Daca statele membre "nu isi intensifica" actiunile de relocare in scurt timp, Comisia "nu va ezita sa isi foloseasca puterile conferite de tratate", a afirmat executivul european, facand referire la procedurile de infringement prevazute de dreptul european.