​Suedia reintroduce serviciul militar obligatoriu

"Guvernul vrea un mod de recrutare mai stabil si majorarea capacitatii noastre militare, deoarece situatia de securitate s-a schimbat", a explicat ministrul Apararii, Peter Hultqvist, pentru agentia suedeza TT.Potrivit proiectului de lege, care urmeaza sa fie adoptat joi in consiliul de ministri, serviciul militar obligatoriu va fi restabilit pentru toti suedezi nascuti dupa 1999 si va dura 11 luni.Masura urmeaza sa fie aprobata de Parlament, in conditiile in care face obiectul unui consens intre guvernul de stanga si opozitia de centru dreapta.In 2010, Suedia, care nu mai cunoscuse un conflict armat pe teritoriul sau de doua secole, a desfiintat armata obligatorie, infiintata pentru prima oara in 1901.Ulterior insa a constatat ca o cariera militara este prea putin atragatoare pentru generatiile de tineri.Circa 13.000 de tineri suedezi urmeaza sa fie mobilizati incepand cu 1 iulie 2017 dar doar 4.000 vor fi selectionati, in functie de motivare si aptitudini, si chemati sub drapel in fiecare an dupa 1 ianuarie 2018.Suedia nu face parte din NATO dar este membra a Parteneriatului pentru Pace, program lansat in 1994 pentru a dezvolta cooperarea militara intre Alianta atlantica si statele care nu sunt membre.In 2016, Suedia a incheiat cu Finlanda, care are o granita cu Rusia de 1.340 km, un acord de cooperare militara.