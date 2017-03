Casa Alba analizeaza posibilitatea unei schimbari a regimului de la Phenian sau a unei interventii militare pentru a opri amenintarea nucleara

Casa Alba analizeaza, in cadrul unei revizuiri a strategiei, posibilitatea unei schimbari a regimului de la Phenian sau a unei interventii militare cu scopul de a pune capat amenintarii nucleare nord-coreene, potrivit unor surse citate in editia de miercuri de Wall Street Journal, relateaza Fox News, citat de News.ro

Presedintele Donald Trump a luat masuri pentru a-si asigura aliatii din regiune, ingrijorati de evolutiile din Coreea de Nord, ca nu va abandona acordurile care sustin de decenii politica americana in Asia.

In urma promisiunii lui Trump de a opri Phenianul sa mai testeze vreodata vreo racheta balistica si in baza acestei revizuiri a strategiei, care dateaza de doua saptimani, unii analisti se asteapta la o schimbare in politica americana.

Aceasta revizuire are loc in contextul unor evenimente care au tensionat recent stabilitatea in regiunea. Coreea de Nord a lansat luna trecuta o racheta balistica in Marea Japoniei, iar fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un a fost asasinat in Malaysia.