Optiunea desfiintarii UE este pe masa si trebuie luata in calcul, considera comisarul Pierre Moscovici

Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a declarat ca in 'Cartea Alba' privind viitorul Uniunii Europene, prezentata miercuri de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se regaseste si optiunea desfiintarii blocului comunitar si ea trebuie examinata la fel ca celelalte, transmite agentia EFE, citata de Agerpres 'Putem continua in general la fel ca pana acum, cu pasi marunti, sa revenim la competente mai nationale, sa ne limitam la piata unica sau, de ce nu, sa desfiintam' UE, a spus Moscovici, precizand totodata ca el nu doreste ca aceasta ultima optiune sa se materializeze, dar ca ea 'trebuie evaluata'.Presedintele executivului european a enumerat cinci directii, corespunzatoare unor diferite nivele de integrare, si a cerut liderilor europeni sa se pozitioneze clar.Una dintre piste sugereaza ca, pentru a tine cont de faptul ca cei 27 de membri "nu sunt capabili sa gaseasca un teren de intelegere intr-un numar in crestere de domenii".extinzand impartasirea de competente intre cei 27 si accelerand luarea deciziilor in UE.O alta posibila directie estein care ca prioritatea UE ramane concentrarea pe anumite reforme, pe piata muncii si investitii. Zona Euro ramana la statu quo actual.- acest scenariu presupune concentrarea pe domenii foarte precise, precum diplomatia, telecom sau gestiunea comuna a granitelor UE, si sa nu se legifereze in toate sensurile, pe subiecte care tin de viata curenta. Aceasta abordare ar trebui sa raspunda criticilor unei Europe prea birocratice si invadatoare.In fine, cel mai contraversat scenariu, cel al unei"unde cei care vor mai mult fac mai mult" impreuna, in domenii precum apararea sau guvernanta zonei euro, fara a fi blocati de cei reticenti